Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش يعمل بكل قوة لدحر حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب وفقا لشروطنا

Lebanon 24
24-08-2025 | 01:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب الولايات المتحدة: نعمل بكل جد لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن في غزة
lebanon 24
24/08/2025 13:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: ستفتح أبواب "الجحيم" على حماس حتى يقبلوا بشروط إسرائيل لإنهاء حرب غزة وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن
lebanon 24
24/08/2025 13:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: سنوافق على الاتفاق بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة
lebanon 24
24/08/2025 13:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي: أدعو جنودنا للعمل على إطلاق سراح المخطوفين وهزيمة حماس وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل
lebanon 24
24/08/2025 13:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:25 | 2025-08-24
06:11 | 2025-08-24
06:09 | 2025-08-24
05:29 | 2025-08-24
05:11 | 2025-08-24
04:47 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24