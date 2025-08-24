Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن مصادر بالجيش: ندعم استنفاد المفاوضات لإعادة أكبر عدد من المخطوفين حتى بدء الهجوم على مدينة غزة

Lebanon 24
24-08-2025 | 02:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي عن مسؤولين بالجيش: من المتوقع استمرار القتال في مدينة غزة حتى 2026
lebanon 24
24/08/2025 13:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي كبير: ثمة حاجة ماسة إلى إعادة المخطوفين من قطاع غزة فورا
lebanon 24
24/08/2025 13:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: الحل المنطقي يكون بمفاوضات على اتفاق شامل لإعادة المخطوفين وإنهاء الحرب
lebanon 24
24/08/2025 13:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن مصدر إسرائيلي: لا يوجد مناخ مناسب في هذه الفترة للعودة إلى المفاوضات بشأن غزة
lebanon 24
24/08/2025 13:41:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:25 | 2025-08-24
06:11 | 2025-08-24
06:09 | 2025-08-24
05:29 | 2025-08-24
05:11 | 2025-08-24
04:47 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24