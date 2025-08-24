Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر سياسية لكاي نيوز عربية: الأميركيون أبلغوا نظراءهم العراقيين أنهم سيسرعون عملية الانسحاب ولن يلتزموا بالجدول الزمني الموضوع ضمن اتفاقية الإطار بين البلدين

Lebanon 24
24-08-2025 | 03:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
