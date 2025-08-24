Advertisement

أخبار عاجلة

"تسنيم" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: العدو الصهيوني توسل لوقف حربه علينا ولجأ لواشنطن طلباً للنجاة

Lebanon 24
24-08-2025 | 03:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: تنفيذ الكيان الصهيوني تهديداته ضدنا سيجلب عليه هزائم أكبر وعواقب أشد
lebanon 24
24/08/2025 13:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: مؤامرة أميركا والكيان الصهيوني لنزع سلاح المقاومة ستفشل
lebanon 24
24/08/2025 13:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: العدوان الصهيوني الأميركي علينا لم يغير خطوطنا الحمر في المفاوضات
lebanon 24
24/08/2025 13:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية: جميع النزاعات بما فيها النووي الإيراني يمكن حلّها بالوسائل السياسية والدبلوماسية
lebanon 24
24/08/2025 13:41:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:25 | 2025-08-24
06:11 | 2025-08-24
06:09 | 2025-08-24
05:29 | 2025-08-24
05:11 | 2025-08-24
04:47 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24