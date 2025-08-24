Advertisement

الإذاعة الأسترالية عن مجموعة فلسطين أكشن: نحو 50 ألف شخص تجمعوا في بريزبن دعما لغزة ورفضا للحرب الإسرائيلية

Lebanon 24
24-08-2025 | 05:11
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
