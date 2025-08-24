28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مصدر أمني إسرائيلي: نستعد لهجوم قريب "قوي" على اليمن
Lebanon 24
24-08-2025
|
06:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تتحضر لهجوم "قوي" على مواقع حوثية في اليمن (الحدث)
Lebanon 24
إسرائيل تتحضر لهجوم "قوي" على مواقع حوثية في اليمن (الحدث)
25/08/2025 00:11:18
25/08/2025 00:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر أمني: نستعد للعمل بشكل أكبر ضد الحوثيين
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر أمني: نستعد للعمل بشكل أكبر ضد الحوثيين
25/08/2025 00:11:18
25/08/2025 00:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني: سنسحب القوات من المناطق الدرزية في سوريا قريبا
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني: سنسحب القوات من المناطق الدرزية في سوريا قريبا
25/08/2025 00:11:18
25/08/2025 00:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي يكشف: هذا مصير من يعتزل العمل العسكري في "حزب الله"
Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي يكشف: هذا مصير من يعتزل العمل العسكري في "حزب الله"
25/08/2025 00:11:18
25/08/2025 00:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيني غانتس رداً على سموتريتش: حان وقت الاعتراف بأن التطرّف اصطدم بالواقع والاعتراف بفشلكم في القضاء على حماس
Lebanon 24
بيني غانتس رداً على سموتريتش: حان وقت الاعتراف بأن التطرّف اصطدم بالواقع والاعتراف بفشلكم في القضاء على حماس
17:07 | 2025-08-24
24/08/2025 05:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول بإقليم كردستان: الاجتماع بين وفد الإقليم مع المالية العراقية لم يصل إلى اتفاق حول الإيرادات غير النفطية
Lebanon 24
مسؤول بإقليم كردستان: الاجتماع بين وفد الإقليم مع المالية العراقية لم يصل إلى اتفاق حول الإيرادات غير النفطية
17:03 | 2025-08-24
24/08/2025 05:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انتحار شرطي يعمل في قسم شرطة مدينة سديروت في غلاف غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انتحار شرطي يعمل في قسم شرطة مدينة سديروت في غلاف غزة
16:45 | 2025-08-24
24/08/2025 04:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية تفرض حظرا للتجول في مدينة الرقة من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 5 صباحا
Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية تفرض حظرا للتجول في مدينة الرقة من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 5 صباحا
15:45 | 2025-08-24
24/08/2025 03:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام الحوثي: ارتفاع عدد من قتلهم القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 4 مع وجود 67 مصابا
Lebanon 24
إعلام الحوثي: ارتفاع عدد من قتلهم القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 4 مع وجود 67 مصابا
15:45 | 2025-08-24
24/08/2025 03:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
Lebanon 24
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
23:32 | 2025-08-23
23/08/2025 11:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
02:45 | 2025-08-24
24/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:07 | 2025-08-24
بيني غانتس رداً على سموتريتش: حان وقت الاعتراف بأن التطرّف اصطدم بالواقع والاعتراف بفشلكم في القضاء على حماس
17:03 | 2025-08-24
مسؤول بإقليم كردستان: الاجتماع بين وفد الإقليم مع المالية العراقية لم يصل إلى اتفاق حول الإيرادات غير النفطية
16:45 | 2025-08-24
وسائل إعلام إسرائيلية: انتحار شرطي يعمل في قسم شرطة مدينة سديروت في غلاف غزة
15:45 | 2025-08-24
قوات سوريا الديمقراطية تفرض حظرا للتجول في مدينة الرقة من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 5 صباحا
15:45 | 2025-08-24
إعلام الحوثي: ارتفاع عدد من قتلهم القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 4 مع وجود 67 مصابا
15:16 | 2025-08-24
وزير الدفاع الإسرائيلي: دمرنا القصر الرئاسي الحوثي وسيدفع الحوثيون الثمن أضعافا على كل صاروخ يطلق على إسرائيل
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 00:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 00:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 00:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24