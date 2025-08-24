Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": القوات الإسرائيلية أطلقت عدة رصاصات في محيط سيارة على طريق حولا – مركبا

Lebanon 24
24-08-2025 | 07:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مجلس الجنوب ٲنجز اليوم عملية الكشف على جميع المنازل المدمّرة والمتضررة التي تقع على الخط العام من مركبا وحولا إلى العديسة
lebanon 24
25/08/2025 00:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مروحيات إسرائيلية تحلق فوق بلدات مركبا - عديسة - كفركلا
lebanon 24
25/08/2025 00:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
على الطريق باتجاه مركبا... سيارة تتعرض لنيران اسرائيلية
lebanon 24
25/08/2025 00:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في أحد المباني في بلدة حولا
lebanon 24
25/08/2025 00:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:07 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:03 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:07 | 2025-08-24
17:03 | 2025-08-24
16:45 | 2025-08-24
15:45 | 2025-08-24
15:45 | 2025-08-24
15:16 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24