Advertisement

أخبار عاجلة

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 146 أسيرا لكل طرف (العربية)

Lebanon 24
24-08-2025 | 08:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا مستمرة والعمل جار عليها
lebanon 24
25/08/2025 00:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 84 أسيراً من كل جانب بمجموع 168 أسيراً (سكاي نيوز)
lebanon 24
25/08/2025 00:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعشرات المسيّرات.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات
lebanon 24
25/08/2025 00:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا وأوكرانيا تتبادلان جثث جنود قتلوا خلال الحرب
lebanon 24
25/08/2025 00:12:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:11 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:07 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:03 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:11 | 2025-08-24
17:07 | 2025-08-24
17:03 | 2025-08-24
16:45 | 2025-08-24
15:45 | 2025-08-24
15:45 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24