المفوض العام للأونروا: المجاعة هي آخر مصائب أهل غزة وجحيم بكل المعاني وإنكارها أبشع تعبير عن انعدام الإنسانية

Lebanon 24
24-08-2025 | 12:11
رويترز عن مفوض عام الأونروا: المجاعة في غزة متعمدة والغذاء يتم استخدامه كأداة للحرب
lebanon 24
25/08/2025 00:15:06
المفوض العام للأونروا: مات اليوم المزيد من الأطفال في غزة وأجسادهم منهكة من مجاعة جماعية مدبرة ومتعمدة
lebanon 24
25/08/2025 00:15:06
وزارة الداخلية في غزة: لا مكان آمنا في جميع محافظات القطاع والاحتلال يرتكب أبشع الجرائم يوميا ويقصف خيام النازحين في المناطق التي يدعي أنها إنسانية أو آمنة
lebanon 24
25/08/2025 00:15:06
المفوض العام للأونروا: أكثر من 1000 شخص قتلوا وهم يعانون من الجوع منذ نهاية أيار
lebanon 24
25/08/2025 00:15:06
lebanon 24
17:13 | 2025-08-24
lebanon 24
17:11 | 2025-08-24
lebanon 24
17:07 | 2025-08-24
lebanon 24
17:03 | 2025-08-24
lebanon 24
16:45 | 2025-08-24
17:13 | 2025-08-24
17:11 | 2025-08-24
17:07 | 2025-08-24
17:03 | 2025-08-24
16:45 | 2025-08-24
15:45 | 2025-08-24
