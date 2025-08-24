Advertisement

أخبار عاجلة

الشرع: هناك من يصورنا كإرهابين وتهديد وجودي وهناك من يريد الاستقواء بسوريا الجديدة لتصفية حسابات مع حزب الله ونحن لا هذا ولا ذاك

Lebanon 24
24-08-2025 | 14:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع :مستعدون للجلوس مع حزب الله وتصفية الحسابات إذا "بيمشي بخطة الحكومة"
lebanon 24
25/08/2025 00:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: كلام أمين عام حزب الله مزايدة ولا وجود لحرب أهلية
lebanon 24
25/08/2025 00:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: لا نريد أن نرى حزب الله أو أي مجموعة إرهابية أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو في إسرائيل (mtv)
lebanon 24
25/08/2025 00:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: الأسلحة التي نريد من حزب الله التخلي عنها هي تلك التي تهدد إسرائيل
lebanon 24
25/08/2025 00:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:13 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:11 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:07 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:03 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:15 | 2025-08-24
17:13 | 2025-08-24
17:11 | 2025-08-24
17:07 | 2025-08-24
17:03 | 2025-08-24
16:45 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24