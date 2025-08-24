Advertisement

أخبار عاجلة

"القناة 12 الإسرائيلية": المحادثات لن توقف العمل العسكري بغزة بل على العكس ستسرع عملية غزة المحادثات

Lebanon 24
24-08-2025 | 17:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي للقناة 12: المحادثات بشأن صفقة غزة تمضي ببطء لكنها تتقدم
lebanon 24
25/08/2025 05:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12": نتنياهو أبلغ واشنطن أنه إذا فشلت المحادثات فلا خيار سوى احتلال مدينة غزة
lebanon 24
25/08/2025 05:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12" الإسرائيلية: نائبة وزيرة الخارجية بجنوب السودان تصل اليوم إلى إسرائيل بعد تقارير عن محادثات مع جوبا لاستيعاب سكان من غزة في أراضيه
lebanon 24
25/08/2025 05:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين: ترامب لا يعارض عملية عسكرية واسعة في غزة ولا ينوي التدخل في قرارات اجتماع المجلس الوزراي غدا
lebanon 24
25/08/2025 05:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:29 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:25 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:00 | 2025-08-24
18:47 | 2025-08-24
18:46 | 2025-08-24
18:29 | 2025-08-24
18:25 | 2025-08-24
18:01 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24