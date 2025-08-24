Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الفرنسية: ادعاءات السفير الأميركي غير مقبولة ولا ترقى إلى مستوى الثقة التي ينبغي أن تبنى بين الحلفاء

Lebanon 24
24-08-2025 | 18:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: اطلعنا على ادعاءات السفير الأميركي الذي عبّر عن قلقه لتصاعد أعمال معادية للسامية بفرنسا
lebanon 24
25/08/2025 05:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين إلى الأبد غير مقبولة ويجب أن تتوقف
lebanon 24
25/08/2025 05:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: الإتهامات الموجهة الى مواطنين فرنسيين إثنين محتجزين في ايران غير مقبولة
lebanon 24
25/08/2025 05:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: من غير المقبول أن تختار إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
lebanon 24
25/08/2025 05:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:29 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:25 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:01 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:00 | 2025-08-24
18:46 | 2025-08-24
18:29 | 2025-08-24
18:25 | 2025-08-24
18:01 | 2025-08-24
17:55 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24