31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
هآرتس: رئيس الأركان الإسرائيلي أبلغ الحكومة أن أي ضغط عسكري لاحتلال مدينة غزة سيوقع خسائر بصفوف الجيش ويعرض حياة الرهائن للخطر
Lebanon 24
25-08-2025
|
02:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان لنتنياهو: يمكن للجيش احتلال غزة لكن هذه العملية من شأنها أن تعرض حياة المختطفين للخطر
Lebanon 24
رئيس الأركان لنتنياهو: يمكن للجيش احتلال غزة لكن هذه العملية من شأنها أن تعرض حياة المختطفين للخطر
25/08/2025 14:04:01
25/08/2025 14:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير أميركا في إسرائيل للعربية: عملية غزة قد تعرض حياة الرهائن للخطر
Lebanon 24
سفير أميركا في إسرائيل للعربية: عملية غزة قد تعرض حياة الرهائن للخطر
25/08/2025 14:04:01
25/08/2025 14:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس: رئيس الأركان الإسرائيلي يطالب بإبرام اتفاق جزئي بشأن غزة للسماح للجيش بإعادة تنظيم صفوفه
Lebanon 24
هآرتس: رئيس الأركان الإسرائيلي يطالب بإبرام اتفاق جزئي بشأن غزة للسماح للجيش بإعادة تنظيم صفوفه
25/08/2025 14:04:01
25/08/2025 14:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان حذر الوزراء من أن توسيع الهجوم البري في غزة قد يعرض حياة المختطفين للخطر
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان حذر الوزراء من أن توسيع الهجوم البري في غزة قد يعرض حياة المختطفين للخطر
25/08/2025 14:04:01
25/08/2025 14:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الإسرائيلي: لا توجد هجمات موجهة نحو الصحفيين ونبذل قصارى جهدنا لتقليل الأضرار مع الحفاظ على أمن قواتنا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لا توجد هجمات موجهة نحو الصحفيين ونبذل قصارى جهدنا لتقليل الأضرار مع الحفاظ على أمن قواتنا
06:53 | 2025-08-25
25/08/2025 06:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان وجه بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن بعد الغارة في منطقة مستشفى ناصر
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان وجه بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن بعد الغارة في منطقة مستشفى ناصر
06:51 | 2025-08-25
25/08/2025 06:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فرانس برس: الشرع يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل ويلقي كلمة
Lebanon 24
فرانس برس: الشرع يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل ويلقي كلمة
06:51 | 2025-08-25
25/08/2025 06:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقر بشن هجوم على مستشفى ناصر في خان يونس ويوجه بفتح تحقيق
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقر بشن هجوم على مستشفى ناصر في خان يونس ويوجه بفتح تحقيق
06:41 | 2025-08-25
25/08/2025 06:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: لبنان الطوائف لا يصنع دولة بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن
Lebanon 24
عون: لبنان الطوائف لا يصنع دولة بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن
06:37 | 2025-08-25
25/08/2025 06:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
13:06 | 2025-08-24
24/08/2025 01:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات... رأس حربة لاسباب كثيرة
Lebanon 24
القوات... رأس حربة لاسباب كثيرة
10:30 | 2025-08-24
24/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يدير الجبهة.. كيف أنقذ "حزب الله"؟
Lebanon 24
بري يدير الجبهة.. كيف أنقذ "حزب الله"؟
12:00 | 2025-08-24
24/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:53 | 2025-08-25
الجيش الإسرائيلي: لا توجد هجمات موجهة نحو الصحفيين ونبذل قصارى جهدنا لتقليل الأضرار مع الحفاظ على أمن قواتنا
06:51 | 2025-08-25
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان وجه بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن بعد الغارة في منطقة مستشفى ناصر
06:51 | 2025-08-25
فرانس برس: الشرع يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل ويلقي كلمة
06:41 | 2025-08-25
الجيش الإسرائيلي يقر بشن هجوم على مستشفى ناصر في خان يونس ويوجه بفتح تحقيق
06:37 | 2025-08-25
عون: لبنان الطوائف لا يصنع دولة بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن
06:36 | 2025-08-25
عون: علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان عبر تعزيز خطوات استعادة الثقة فلبنان أمامه الكثير من الفرص التي يجب أن نحسن استثمارها
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 14:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 14:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 14:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24