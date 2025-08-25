Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الصينية: لا نخطط لإرسال قوات حفظ سلام لأوكرانيا

Lebanon 24
25-08-2025 | 03:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام ألماني: الصين مستعدة للمشاركة في قوات حفظ سلام بأوكرانيا
lebanon 24
25/08/2025 14:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: لا وجود لقوات حفظ سلام من الناتو في أوكرانيا تحت أي ظرف
lebanon 24
25/08/2025 14:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تنفي استعدادها لإرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا
lebanon 24
25/08/2025 14:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: روسيا لا تقبل أي قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا تحت غطاء "قوات حفظ للسلام"
lebanon 24
25/08/2025 14:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:53 | 2025-08-25
06:51 | 2025-08-25
06:51 | 2025-08-25
06:41 | 2025-08-25
06:37 | 2025-08-25
06:36 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24