قاسم: كل المشاكل التي يعاني منها لبنان هي بسبب إسرائيل وأميركا وعلينا استعادة السيادة الوطنية من خلال وقف العدوان بشكل كامل وانسحاب إسرائيل من الاراضي المحتلة واسترجاع الأسرى وإعادة الاعمار

Lebanon 24