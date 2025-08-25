قاسم: الحكومة اليوم هي المسؤولة عن وضع خطة سياسية إعلامية عسكرية لأجل تحقيق السيادة فلا استقرار ولا نهضة من دونها فالسيادة هي الأولوية وأدعو الحكومة إلى جلسات مكثفة لدراسة الخطط والبرامج

