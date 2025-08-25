Advertisement

قاسم للأحزاب: أغرقوا الحكومة بالمطالبات وناشدوها وطالبوها بالسيادة واكتبوا المقالات وانشروا هذه الأولوية

Lebanon 24
25-08-2025 | 10:36
قاسم: الحكومة اليوم هي المسؤولة عن وضع خطة سياسية إعلامية عسكرية لأجل تحقيق السيادة فلا استقرار ولا نهضة من دونها فالسيادة هي الأولوية وأدعو الحكومة إلى جلسات مكثفة لدراسة الخطط والبرامج
قاسم: لنعتمد شعار "نطالب حكومة لبنان باستعادة السيادة الوطنية"
قاسم: إذا لم تتراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها فهي ليست أمينة على سيادة لبنان
قاسم: على الحكومة أن تبسط سيادتها بطرد إسرائيل وبمنع تواجد سلاحها على الأرض
