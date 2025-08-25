Advertisement

قاسم: اميركا لا تريد إعمار لبنان ومنعت تسليح الجيش بأي سلاح يحارب به إسرائيل

Lebanon 24
25-08-2025 | 10:49
الشيخ قاسم: الرؤساء يريدون إعمار البلد ولذلك لا يمكنهم أن يوافقوا على تسليم قوة لبنان
قاسم: تحت عنوان أمن "إسرائيل" لا تظل أيّ زاوية إلاّ ويريدون تفتيشها واحتلالها وضربها
قاسم: المسألة ليست في سحب السلاح بل هذه خطوة من خطوات التوسّع لـ "إسرائيل" فالسلاح عقبة لأنّه جعل لبنان يقف على رجليه ومنع "إسرائيل" من التوسّع
قاسم: لا تزجوا الجيش في الفتنة الداخلية فالجيش سجله ناصع وقيادته لا تريد الدخول في هذا المسار
