قاسم: إسرائيل قد تحتل لبنان لكن سنواجهها كي لا تستقر وتحقق أهدافها وهذا مستمر

Lebanon 24
25-08-2025 | 10:52
A+
A-
مواضيع ذات صلة
قاسم: نحن مقاومة في مواجهة الاحتلال ‏الذي يحتل الأرض واليوم هذا الاحتلال الإسرائيلي كيف يمكن أن نتعامل معه؟ لا بد أن يخرج من أرضنا و‏لا بد أن نقاومه وأن نواجهه
lebanon 24
25/08/2025 22:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم: نحيي الشعب الإيراني الذي وقف بقوة وعزيمة ومنع إسرائيل من تحقيق أهدافها
lebanon 24
25/08/2025 22:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: إسرائيل لا تريد الحرب مع لبنان ولا يريدون أن يحتلوه
lebanon 24
25/08/2025 22:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نواجه العدو بالدفاع عن لبنان وهذا الدفاع سيستمر ولو اجتمعت الدنيا بأسرها والتحرير واجب ولو طال الزمن
lebanon 24
25/08/2025 22:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
