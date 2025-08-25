27
أخبار عاجلة
ترامب: لا أعلم بشأن الاستهداف الإسرائيلي الأخير لمستشفى ناصر
Lebanon 24
25-08-2025
|
11:43
حماس: نتنياهو يؤكد استهتاره بكل القوانين الدولية وتحديه للمجتمع الدولي بتعمده استهداف مستشفى ناصر
Lebanon 24
حماس: نتنياهو يؤكد استهتاره بكل القوانين الدولية وتحديه للمجتمع الدولي بتعمده استهداف مستشفى ناصر
25/08/2025 22:49:13
25/08/2025 22:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقر بشن هجوم على مستشفى ناصر في خان يونس ويوجه بفتح تحقيق
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقر بشن هجوم على مستشفى ناصر في خان يونس ويوجه بفتح تحقيق
25/08/2025 22:49:13
25/08/2025 22:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: ندين استهداف مجمع ناصر الطبي صباح اليوم واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
Lebanon 24
أردوغان: ندين استهداف مجمع ناصر الطبي صباح اليوم واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
25/08/2025 22:49:13
25/08/2025 22:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تدين الاستهداف الإسرائيلي للطواقم الطبية والإغاثية والصحفية في "مجمع ناصر الطبي" بخان يونس وتعتبره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تدين الاستهداف الإسرائيلي للطواقم الطبية والإغاثية والصحفية في "مجمع ناصر الطبي" بخان يونس وتعتبره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
25/08/2025 22:49:13
25/08/2025 22:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: مستعدون للحوار مع الأوروبيين للوصول إلى أفضل حل لكن لن تتنازل إيران عن مطالبها القانونية والمشروعة تحت أي ظرف
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: مستعدون للحوار مع الأوروبيين للوصول إلى أفضل حل لكن لن تتنازل إيران عن مطالبها القانونية والمشروعة تحت أي ظرف
15:47 | 2025-08-25
25/08/2025 03:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لا سبب لإعادة برنامجنا النووي لمجلس الأمن
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لا سبب لإعادة برنامجنا النووي لمجلس الأمن
15:46 | 2025-08-25
25/08/2025 03:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: دور أوروبا في المفاوضات تحول من حيوي إلى مدمر
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: دور أوروبا في المفاوضات تحول من حيوي إلى مدمر
15:45 | 2025-08-25
25/08/2025 03:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: السيناتور جين شاهين التقت القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" لبحث دمجها في الجيش السوري
Lebanon 24
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: السيناتور جين شاهين التقت القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" لبحث دمجها في الجيش السوري
15:30 | 2025-08-25
25/08/2025 03:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
محمود مرداوي القيادي في حركة حماس للجزيرة مباشر: نتمسك بالوساطة القطرية والمصرية وكل تأخير في المفاوضات يعود إلى نتنياهو وحكومته
Lebanon 24
محمود مرداوي القيادي في حركة حماس للجزيرة مباشر: نتمسك بالوساطة القطرية والمصرية وكل تأخير في المفاوضات يعود إلى نتنياهو وحكومته
15:22 | 2025-08-25
25/08/2025 03:22:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة جديدة على طرقات لبنان تُثير الذعر (فيديو)
Lebanon 24
ظاهرة جديدة على طرقات لبنان تُثير الذعر (فيديو)
02:45 | 2025-08-25
25/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
05:55 | 2025-08-25
25/08/2025 05:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
استدعاء المحامية بشرى الخليل للتحقيق.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
استدعاء المحامية بشرى الخليل للتحقيق.. إليكم التفاصيل
05:49 | 2025-08-25
25/08/2025 05:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
08:02 | 2025-08-25
25/08/2025 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
15:47 | 2025-08-25
الخارجية الإيرانية: مستعدون للحوار مع الأوروبيين للوصول إلى أفضل حل لكن لن تتنازل إيران عن مطالبها القانونية والمشروعة تحت أي ظرف
15:46 | 2025-08-25
الخارجية الإيرانية: لا سبب لإعادة برنامجنا النووي لمجلس الأمن
15:45 | 2025-08-25
الخارجية الإيرانية: دور أوروبا في المفاوضات تحول من حيوي إلى مدمر
15:30 | 2025-08-25
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: السيناتور جين شاهين التقت القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" لبحث دمجها في الجيش السوري
15:22 | 2025-08-25
محمود مرداوي القيادي في حركة حماس للجزيرة مباشر: نتمسك بالوساطة القطرية والمصرية وكل تأخير في المفاوضات يعود إلى نتنياهو وحكومته
15:12 | 2025-08-25
محمود مرداوي القيادي في حركة حماس للجزيرة مباشر: جرائم نتنياهو وحكومته المجرمة متواصلة ولا تستثني أحدا
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 22:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 22:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 22:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
