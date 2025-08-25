Advertisement

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد نهر الموت باتجاه الدورة -الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

25-08-2025 | 11:48
