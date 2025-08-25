Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: السلطات العسكرية تجري تحقيقا معمقا في حادث مستشفى ناصر وهدفنا العادل هو هزيمة حماس وإعادة رهائننا إلى ديارهم

Lebanon 24
25-08-2025 | 13:22
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل العمل بحزم لتحقيق هدفي العملية العسكرية بإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس
نتنياهو: فتحت أمامنا نوافذ لفرص عدة لكن علينا أولا إعادة الرهائن وهزيمة حماس
نتنياهو: إسرائيل تأسف بشدة للحادث المأساوي الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بغزة
حماس: نتنياهو يؤكد استهتاره بكل القوانين الدولية وتحديه للمجتمع الدولي بتعمده استهداف مستشفى ناصر
