Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: مصر بدأت إرسال تعزيزات عسكرية مؤخرا إلى شمالي سيناء في إطار استعدادها لحملة "مركبات جدعون2" وخشيتها من تدفق فلسطينيين عبر الحدود

Lebanon 24
25-08-2025 | 14:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تتابع استعداد مؤيدين للفلسطينيين إرسال سفينة من إيطاليا لكسر حصار غزة
lebanon 24
25/08/2025 22:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن مصدر أمني: الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة العمل على إجلاء الفلسطينيين من غزة
lebanon 24
25/08/2025 22:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: قررنا إرسال وفد إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات
lebanon 24
25/08/2025 22:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن مصدر إسرائيلي: مستعدون للمفاوضات غير المباشرة في إطار مقترح ويتكوف قبل إرسال وفد للقاهرة
lebanon 24
25/08/2025 22:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:47 | 2025-08-25
15:46 | 2025-08-25
15:45 | 2025-08-25
15:30 | 2025-08-25
15:22 | 2025-08-25
15:12 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24