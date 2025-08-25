هيئة البث الإسرائيلية: مصر بدأت إرسال تعزيزات عسكرية مؤخرا إلى شمالي سيناء في إطار استعدادها لحملة "مركبات جدعون2" وخشيتها من تدفق فلسطينيين عبر الحدود

