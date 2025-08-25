زعيم طائفة الموحدين الدروز في إسرائيل الشيخ موفق طريف أبلغ شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا حكمت الهجري بعدم إمكانية فتح ممر إنساني من إسرائيل باتجاه السويداء (سكاي نيوز)

