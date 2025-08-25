Advertisement

أخبار عاجلة

زعيم طائفة الموحدين الدروز في إسرائيل الشيخ موفق طريف أبلغ شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا حكمت الهجري بعدم إمكانية فتح ممر إنساني من إسرائيل باتجاه السويداء (سكاي نيوز)

Lebanon 24
25-08-2025 | 16:12
