رئيس البرلمان الإيراني: في حال تطاول العدو سنشهد توسعا للحرب إلى مناطق جديدة وفضاءات اقتصادية وسياسية أخرى

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:22
المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإيراني للميادين: مفتشو الوكالة الدولية تجسسوا على منشآتنا وساهموا في قتل علمائنا
إعلام إيراني: رئيس البرلمان يقول إنه لن يكون هناك ضبط نفس في حال اندلاع أي حرب جديدة
رئيس البرلمان الإيراني: دمشق لن تكون آخر عاصمة تتعرض لهجوم إسرائيلي
ترامب: إذا تم تمرير قانون خفض الإنفاق والضرائب فستشهد أميركا نهضة اقتصادية لم تعرفها من قبل
