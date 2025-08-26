Advertisement

وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا كانت هناك دولة فلسطينية في القدس والضفة الغربية فإن جميع مراكزنا السكانية ستعيش في خطر

Lebanon 24
26-08-2025 | 04:12
