التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على شارع مار الياس بيروت وعلى طريق المطار القديمة وعلى المشرفية - الغبيري - السفارة الكويتية وعلى أوتوستراد الجناح باتجاه الأوزاعي

Lebanon 24