Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو للوزراء في الكابينت: إنهاء الحرب سيكون وفق شروط إسرائيل

Lebanon 24
26-08-2025 | 13:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": ترامب يريد التوصّل إلى اتفاق مع نتنياهو حول شروط إنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
27/08/2025 01:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
27/08/2025 01:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه شروط نتنياهو لإنهاء الحرب
lebanon 24
27/08/2025 01:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: شروط إنهاء الحرب هي نزع سلاح "حماس" وإعادة المختطفين والسيطرة على غزة وإقامة سلطة من دون "حماس" أو السلطة
lebanon 24
27/08/2025 01:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:12 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:01 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:52 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:50 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:12 | 2025-08-26
18:09 | 2025-08-26
18:01 | 2025-08-26
17:52 | 2025-08-26
17:50 | 2025-08-26
17:41 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24