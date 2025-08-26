Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: لا يوجد شيء حاسم بشأن غزة حتى الآن

Lebanon 24
26-08-2025 | 15:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن مصدر إسرائيلي: لا يوجد مناخ مناسب في هذه الفترة للعودة إلى المفاوضات بشأن غزة
lebanon 24
27/08/2025 01:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: وصلتنا رسائل بشأن عودة المفاوضات مع الجانب الأميركي ولا شيء قطعي إلى الآن
lebanon 24
27/08/2025 01:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لا يوجد مجاعة في غزة وهذه حملة كاذبة من قبل حماس
lebanon 24
27/08/2025 01:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لا تُوجد سياسة تجويع نتّبعها في غزة
lebanon 24
27/08/2025 01:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:12 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:01 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:52 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:50 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:12 | 2025-08-26
18:09 | 2025-08-26
18:01 | 2025-08-26
17:52 | 2025-08-26
17:50 | 2025-08-26
17:41 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24