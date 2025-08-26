28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"وول ستريت جورنال": مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحظى بحماية أمنية بسبب تهديد إيراني
Lebanon 24
26-08-2025
|
17:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحظى بحماية أمنية على مدار الساعة بسبب تهديدات إيرانية
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحظى بحماية أمنية على مدار الساعة بسبب تهديدات إيرانية
27/08/2025 07:23:45
27/08/2025 07:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تنفي توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها
Lebanon 24
إيران تنفي توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها
27/08/2025 07:23:45
27/08/2025 07:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مصادر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحبت مفتيشها من إيران بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مصادر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحبت مفتيشها من إيران بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة
27/08/2025 07:23:45
27/08/2025 07:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيديره حصرا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
Lebanon 24
عراقجي: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيديره حصرا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
27/08/2025 07:23:45
27/08/2025 07:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 26 مسيّرة أوكرانية هاجمت عدة مناطق خلال الليل
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 26 مسيّرة أوكرانية هاجمت عدة مناطق خلال الليل
00:16 | 2025-08-27
27/08/2025 12:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المضاعفة على المنتجات الهندية
Lebanon 24
بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المضاعفة على المنتجات الهندية
00:16 | 2025-08-27
27/08/2025 12:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المضاعفة على المنتجات الهندية
Lebanon 24
بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المضاعفة على المنتجات الهندية
00:13 | 2025-08-27
27/08/2025 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل و9 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
Lebanon 24
قتيل و9 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
00:04 | 2025-08-27
27/08/2025 12:04:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف لفوكس نيوز: الرئيس ترامب قال إن قرار التخلي عن أراض أوكرانية هو قرار أوكراني صرف
Lebanon 24
ويتكوف لفوكس نيوز: الرئيس ترامب قال إن قرار التخلي عن أراض أوكرانية هو قرار أوكراني صرف
23:35 | 2025-08-26
26/08/2025 11:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
05:44 | 2025-08-26
26/08/2025 05:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها (صورة)
Lebanon 24
زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها (صورة)
02:20 | 2025-08-26
26/08/2025 02:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
06:07 | 2025-08-26
26/08/2025 06:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
09:41 | 2025-08-26
26/08/2025 09:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:16 | 2025-08-27
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 26 مسيّرة أوكرانية هاجمت عدة مناطق خلال الليل
00:16 | 2025-08-27
بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المضاعفة على المنتجات الهندية
00:13 | 2025-08-27
بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المضاعفة على المنتجات الهندية
00:04 | 2025-08-27
قتيل و9 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
23:35 | 2025-08-26
ويتكوف لفوكس نيوز: الرئيس ترامب قال إن قرار التخلي عن أراض أوكرانية هو قرار أوكراني صرف
23:13 | 2025-08-26
"وول ستريت جورنال": رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحظى بحماية أمنية على مدار الساعة بسبب تهديدات إيرانية
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 07:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 07:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 07:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24