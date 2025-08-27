30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الداخلية في عيد الأمن العام: المؤسسة متجهة نحو مزيد من التطوّر وتحسين الخدمات لكل اللبنانيين
Lebanon 24
27-08-2025
|
02:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاشم هنأ الأمن العام بعيده: نشد على اياديكم وإلى مزيد من التطور
Lebanon 24
هاشم هنأ الأمن العام بعيده: نشد على اياديكم وإلى مزيد من التطور
27/08/2025 12:40:31
27/08/2025 12:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان في عيد الأمن العام: تحية لجهود المؤسسة رغم الضغوط والنقص
Lebanon 24
سليمان في عيد الأمن العام: تحية لجهود المؤسسة رغم الضغوط والنقص
27/08/2025 12:40:31
27/08/2025 12:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عدة دبابات سورية متجهة نحو السويداء جنوبي سوريا لعرقلة وصولها إلى المنطقة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عدة دبابات سورية متجهة نحو السويداء جنوبي سوريا لعرقلة وصولها إلى المنطقة
27/08/2025 12:40:31
27/08/2025 12:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: مؤسسات الدولة ستعمل على استعادة الأمن والاستقرار في السويداء
Lebanon 24
الداخلية السورية: مؤسسات الدولة ستعمل على استعادة الأمن والاستقرار في السويداء
27/08/2025 12:40:31
27/08/2025 12:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصادر لـ"بلومبرغ": الإتّحاد الأوروبيّ يسعى لتسريع تشريعات لإزالة الرسوم عن سلع صناعية أميركية إستجابة لمطلب ترامب
Lebanon 24
مصادر لـ"بلومبرغ": الإتّحاد الأوروبيّ يسعى لتسريع تشريعات لإزالة الرسوم عن سلع صناعية أميركية إستجابة لمطلب ترامب
05:37 | 2025-08-27
27/08/2025 05:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"فايننشيال تايمز": البنتاغون يُخطّط لإرسال ممثلين لعشرات الدول الحليفة لتعزيز العلاقات التكنولوجية بمواجهة الصين
Lebanon 24
"فايننشيال تايمز": البنتاغون يُخطّط لإرسال ممثلين لعشرات الدول الحليفة لتعزيز العلاقات التكنولوجية بمواجهة الصين
05:21 | 2025-08-27
27/08/2025 05:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: نريد تعويضات من أميركا عن خسائر مهاجمتها منشآتنا النووية
Lebanon 24
عراقجي: نريد تعويضات من أميركا عن خسائر مهاجمتها منشآتنا النووية
05:16 | 2025-08-27
27/08/2025 05:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: الشعب الإيراني يرى أن التفاوض مع أميركا بلا جدوى
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: الشعب الإيراني يرى أن التفاوض مع أميركا بلا جدوى
05:16 | 2025-08-27
27/08/2025 05:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة أوزرنيفكا شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة أوزرنيفكا شرقي أوكرانيا
05:13 | 2025-08-27
27/08/2025 05:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
05:44 | 2025-08-26
26/08/2025 05:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
06:07 | 2025-08-26
26/08/2025 06:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
09:41 | 2025-08-26
26/08/2025 09:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:37 | 2025-08-27
مصادر لـ"بلومبرغ": الإتّحاد الأوروبيّ يسعى لتسريع تشريعات لإزالة الرسوم عن سلع صناعية أميركية إستجابة لمطلب ترامب
05:21 | 2025-08-27
"فايننشيال تايمز": البنتاغون يُخطّط لإرسال ممثلين لعشرات الدول الحليفة لتعزيز العلاقات التكنولوجية بمواجهة الصين
05:16 | 2025-08-27
عراقجي: نريد تعويضات من أميركا عن خسائر مهاجمتها منشآتنا النووية
05:16 | 2025-08-27
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: الشعب الإيراني يرى أن التفاوض مع أميركا بلا جدوى
05:13 | 2025-08-27
الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة أوزرنيفكا شرقي أوكرانيا
05:13 | 2025-08-27
نتنياهو: لن نتوقف حتّى نُعيد جميع أسرانا ونضمن ألا تُشكّل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 12:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 12:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 12:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24