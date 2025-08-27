الرئيس جوزاف عون أكد لوفد جمعية تجار محافظة عكار أن المنطقة مدرَجة على خارطة الاهتمام الرسمي وأن مشاريعها ستُنفَّذ تباعًا وأبرزها مطار رينيه معوّض في القليعات

