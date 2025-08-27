المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية: الرئيس ماكرون لم يقدر كثيرا رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي وتعليقات السفير الأميركي الذي تم استدعاؤه لمقر وزارة الخارجية

Lebanon 24