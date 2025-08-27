Advertisement

أخبار عاجلة

العاهل الأردني يحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية ويؤكد على ضرورة وقف الحرب في غزة وتكثيف جهود الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية

Lebanon 24
27-08-2025 | 07:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني يحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس
lebanon 24
27/08/2025 21:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني يحذر خلال استقبال رئيس الوزراء المصري من خطورة خطة احتلال غزة
lebanon 24
27/08/2025 21:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني يؤكد خلال الاتصال مع ترامب ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة وضمان تدفق المساعدات
lebanon 24
27/08/2025 21:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني: نجدد الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في غزة واحترام قواعد القانون الدولي
lebanon 24
27/08/2025 21:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:57 | 2025-08-27
13:50 | 2025-08-27
13:49 | 2025-08-27
13:48 | 2025-08-27
13:47 | 2025-08-27
13:47 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24