Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 الإسرائيلية: نفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان ناقشا سبل استبدال الحكومة في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
27-08-2025 | 07:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 عن وزير الخارجية الإسرائيلي: هناك بعض المؤشرات الإيجابية للتوصل إلى صفقة في غزة وهدفنا هو بدء محادثات غير مباشرة في أقرب وقت ممكن
lebanon 24
27/08/2025 21:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأعين رئيسا جديدا للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أقرب وقت ممكن
lebanon 24
27/08/2025 21:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: سيتمّ تخصيص جلسة حكومية لملف النفايات في أقرب وقت ممكن
lebanon 24
27/08/2025 21:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يدعو بوتين إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن
lebanon 24
27/08/2025 21:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:57 | 2025-08-27
13:50 | 2025-08-27
13:49 | 2025-08-27
13:48 | 2025-08-27
13:47 | 2025-08-27
13:47 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24