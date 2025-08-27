Advertisement

وسائل إعلام سورية: توغل للقوات الإسرائيلية في منطقة رسم الرواضي وقرب بلدة الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة

Lebanon 24
27-08-2025 | 08:55
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام سورية: توغل قوات إسرائيلية في قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة جنوب سوريا
lebanon 24
27/08/2025 21:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: توغل قوة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من 4 آليات همر إلى بلدة العجرف بريف القنيطرة قامت بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها
lebanon 24
27/08/2025 21:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل باتجاه قرية كودنة ومزرعة رسم سند في ريف القنيطرة جنوبي سوريا (العربي)
lebanon 24
27/08/2025 21:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر صحافية سورية: قوات إسرائيلية تتوغل إلى داخل سرية عسكرية بالقرب من قرية الحلبي في ريف القنيطرة وتجري عمليات تفتيش فيها
lebanon 24
27/08/2025 21:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
