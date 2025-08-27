Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الجزائرية: استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدينا للتعبير عن رفضنا لبيانها بخصوص ملف تأشيرات الدبلوماسيين الفرنسيين

Lebanon 24
27-08-2025 | 11:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الجزائرية: استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر في باريس
lebanon 24
27/08/2025 21:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في إسرائيل لجلسة توبيخ مع المدير العام لوزارة الخارجية
lebanon 24
27/08/2025 21:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس: استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي
lebanon 24
27/08/2025 21:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل مجلس إدارة "الإنماء والإعمار" والقائم بأعمال السفارة الفرنسية
lebanon 24
27/08/2025 21:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:10 | 2025-08-27
13:57 | 2025-08-27
13:50 | 2025-08-27
13:49 | 2025-08-27
13:48 | 2025-08-27
13:47 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24