رئيس الأركان الإسرائيلي خلال جولة بقطاع غزة: نخوض معركة متعددة الساحات ونعمل بقوة في جميع الجبهات وهناك ساحات مستعدون للعمل فيها مجددا إذا لزم الأمر

Lebanon 24