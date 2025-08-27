Advertisement

هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء المصغر يجتمع الأحد لمناقشة أمور بينها إعلان السيادة على الضفة الغربية

Lebanon 24
27-08-2025 | 13:50
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء المصغر يعقد جلسة مساء اليوم على خلفية الاتصالات بشأن صفقة التبادل
lebanon 24
28/08/2025 00:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مجلس مستوطنات الضفة الغربية يدعو الحكومة لفرض السيادة على الضفة عقب إعلان ماكرون
lebanon 24
28/08/2025 00:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين: انتهاء اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر دون اتخاذ قرارات
lebanon 24
28/08/2025 00:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: من المقرر عقد اجتماعات إضافية للمجلس الوزاري المصغر والحكومة بشأن توسيع القتال بغزة
lebanon 24
28/08/2025 00:34:51 Lebanon 24 Lebanon 24
