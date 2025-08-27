Advertisement

أخبار عاجلة

نائب وزير خارجية إيران: لم يتم التوصل بعد لأي اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك نقاط لم تحسم بعد

Lebanon 24
27-08-2025 | 14:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرا خارجية فرنسا والسعودية يدعوان إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المفاوضات النووية
lebanon 24
28/08/2025 00:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل بطريقة مسيسة وهناك ضغوط أوروبية عليها لتفعيل آلية الزناد
lebanon 24
28/08/2025 00:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: من غير المقبول أن تختار إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
lebanon 24
28/08/2025 00:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: على إيران التعاون بشكل كامل ودون أي تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
lebanon 24
28/08/2025 00:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:33 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:26 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:18 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:14 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:33 | 2025-08-27
17:26 | 2025-08-27
17:21 | 2025-08-27
17:18 | 2025-08-27
17:14 | 2025-08-27
16:55 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24