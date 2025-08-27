Advertisement

زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني: سأقاطع مأدبة العشاء الملكية لترمب الشهر المقبل لإيصال رسالة له ولستارمر بأنه لا يمكن تجاهل الأزمة الإنسانية في غزة

Lebanon 24
27-08-2025 | 15:50
رئيس وزراء أستراليا: غزة تعيش كارثة إنسانية ومنع إسرائيل للمساعدات وقتلها للمدنيين لا يمكن تجاهله
الإكسبريس عن مصادر: بريطانيا ستخفض وجودها العسكري في الشرق الأوسط الشهر المقبل لنقص فرقاطات البحرية الملكية
مخزومي يقيم مأدبة عشاء تكريمية لباراك في داره
سي إن إن عن زعيم الأقلية بمجلس النواب الأميركي: الأزمة في غزة لا تحتمل وعلينا تسريع إيصال المساعدات لمنع المجاعة
