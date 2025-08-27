Advertisement

أخبار عاجلة

مصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي غزة

Lebanon 24
27-08-2025 | 19:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
5 شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في المواصي الجنوبية غربي خانيونس
lebanon 24
28/08/2025 08:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي خانيونس
lebanon 24
28/08/2025 08:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين غربي غزة
lebanon 24
28/08/2025 08:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: اندلاع حريق إثر قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب غزة
lebanon 24
28/08/2025 08:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:07 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:07 | 2025-08-28
01:01 | 2025-08-28
00:54 | 2025-08-28
00:52 | 2025-08-28
00:45 | 2025-08-28
00:24 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24