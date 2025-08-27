Advertisement

أخبار عاجلة

الإدارة العسكرية لكييف: 3 قتلى و12 جريحا جراء هجوم روسي بالصورايخ والمسيّرات على العاصمة الأوكرانية خلال الليل (رويترز)

Lebanon 24
27-08-2025 | 23:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: 3 قتلى و12 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
28/08/2025 08:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": 3 قتلى و١٢ جريحا في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
28/08/2025 08:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: 3 قتلى و15 جريحاً في هجمات روسيّة على مقاطعات شرقي وجنوبي أوكرانيا
lebanon 24
28/08/2025 08:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أوكرانية: 3 قتلى على الأقل وأكثر من 30 جريحا في هجمات روسية
lebanon 24
28/08/2025 08:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:07 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:07 | 2025-08-28
01:01 | 2025-08-28
00:54 | 2025-08-28
00:52 | 2025-08-28
00:45 | 2025-08-28
00:24 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24