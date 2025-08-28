Advertisement

وزير الخارجية المصري: جهود الوساطة المصرية القطرية تصطدم بتعنت الجانب الإسرائيلي وعرقلته لمقترح الهدنة

Lebanon 24
28-08-2025 | 06:58
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع الرئيس المصري الجهود المشتركة الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة
lebanon 24
28/08/2025 18:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: القطريون والمصريون الذين بذلوا جهوداً كبيرة للمساعدة في تحقيق السلام سيقدمون المقترح النهائي للصفقة
lebanon 24
28/08/2025 18:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: فريقا الوساطة القطري والمصري يعملان على مدار الساعة للوصول إلى إطار تفاوضي يقبله الطرفان
lebanon 24
28/08/2025 18:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: معبر رفح يعمل ليلاً ونهاراً من الجانب المصري ولكن الجانب الفلسطيني من المعبر محتل ودمرته إسرائيل
lebanon 24
28/08/2025 18:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24
