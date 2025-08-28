Advertisement

مستشار الرئاسة للشؤون السياسية مهدي سنائي: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتوجه إلى الصين يوم الأحد 31 آب للمشاركة في اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون

Lebanon 24
28-08-2025 | 07:01
Default-Document-Picture.jpg
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: الحكومة عازمة على توطيد العلاقات مع دول الجوار
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: نسعى لمنع تكرار الحروب والنزاعات من خلال المضي قدما في المسار الدبلوماسي
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: مستعدون لبدء صفحة جديدة في العلاقات مع دول الخليج
الصين تقترح تأسيس منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
