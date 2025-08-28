مستشار الرئاسة للشؤون السياسية مهدي سنائي: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتوجه إلى الصين يوم الأحد 31 آب للمشاركة في اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون

Lebanon 24