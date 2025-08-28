Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: دولة قطر وجمهورية مصر العربية مصممتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة

Lebanon 24
28-08-2025 | 07:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الديوان الأميري القطري: أمير قطر ورئيس وزراء بريطانيا بحثا ضرورة تدفق المساعدات لغزة والتوصل لوقف لإطلاق النار
lebanon 24
28/08/2025 18:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: وفود فلسطينية وقطرية موجودة حاليا في مصر لبلورة مقترح لوقف النار
lebanon 24
28/08/2025 18:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري القطري: أمير دولة قطر والرئيس الفرنسي أكدا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
28/08/2025 18:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر يبحث مع ويتكوف مفاوضات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
lebanon 24
28/08/2025 18:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:20 | 2025-08-28
11:12 | 2025-08-28
11:11 | 2025-08-28
11:09 | 2025-08-28
11:08 | 2025-08-28
11:07 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24