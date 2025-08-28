Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن بعد الضربات الروسية على كييف

Lebanon 24
28-08-2025 | 07:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أذربيجان تستدعي السفير الروسي احتجاجا على خطوات {غير ودية} من موسكو
lebanon 24
28/08/2025 18:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: نائب وزير الخارجية الروسي يتسلم أوراق اعتماد غول حسان سفيرا جديدا لأفغانستان في موسكو
lebanon 24
28/08/2025 18:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية تقول إنها استدعت السفير الأذربيجاني "احتجاجا على مداهمة مؤسسات إعلامية روسية في باكو"
lebanon 24
28/08/2025 18:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: الليلة الماضية كانت من أصعب الليالي إثر الضربات الروسية
lebanon 24
28/08/2025 18:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:20 | 2025-08-28
11:12 | 2025-08-28
11:11 | 2025-08-28
11:09 | 2025-08-28
11:08 | 2025-08-28
11:07 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24