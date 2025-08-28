Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي أكد خلال اجتماع البيت الأبيض بشأن غزة أمس أن بلاده لا تسعى لاحتلال غزة مطولا لكنها تريد بديلا مقبولا لحماس لحكم القطاع

Lebanon 24
28-08-2025 | 13:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مصادر: توني بلير وجاريد كوشنر سيشاركان في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض
lebanon 24
29/08/2025 03:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الشؤون الاستراتيجية ديرمر يزور واشنطن بالتزامن مع اجتماع يعقده ترامب بشأن غزة
lebanon 24
29/08/2025 03:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدرين: وزير الشؤون الاستراتيجية ديرمر التقى مسؤولين في البيت الأبيض قبيل الاجتماع بشأن غزة
lebanon 24
29/08/2025 03:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ممثّلون عنّي عقدوا اليوم اجتماعاً مطوّلاً ومثمراً مع الإسرائيليين بشأن غزة
lebanon 24
29/08/2025 03:36:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:16 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:14 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:13 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:16 | 2025-08-28
19:14 | 2025-08-28
19:13 | 2025-08-28
19:00 | 2025-08-28
18:42 | 2025-08-28
18:38 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24