أكسيوس: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي أكد خلال اجتماع البيت الأبيض بشأن غزة أمس أن بلاده لا تسعى لاحتلال غزة مطولا لكنها تريد بديلا مقبولا لحماس لحكم القطاع

