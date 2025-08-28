Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الدفاع السورية لـ"الحدث": لا صحة لأنباء عن انفجار في الجنوب السوري

Lebanon 24
28-08-2025 | 17:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم دروز إسرائيل موفق طريف للحدث: لا صحة لأنباء دخول قوات إسرائيلية إلى السويداء
lebanon 24
29/08/2025 03:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: لجنة التحقيق في أحداث السويداء عقدت اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل مظهر الويس
lebanon 24
29/08/2025 03:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: لا صحة للأخبار المتداولة بشأن دخول قوات الأمن إلى السويداء
lebanon 24
29/08/2025 03:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية ل"الحدث": زيارة الشرع لروسيا لا تمنع المطالبة بتسليم الأسد ومحاكمته
lebanon 24
29/08/2025 03:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:16 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:14 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:13 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:16 | 2025-08-28
19:14 | 2025-08-28
19:13 | 2025-08-28
19:00 | 2025-08-28
18:42 | 2025-08-28
18:38 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24