رويترز: رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور روجر ويكر يصل إلى تايوان

Lebanon 24
28-08-2025 | 23:06
